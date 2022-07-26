Наука и технологии
Сегодня в 15:02
1 мин.

Учёные нашли способ сделать печенье полезнее

Всего-то надо было чуть-чуть изменить рецепт
Химики из Индии изменили рецепт печенья так, чтобы оно стало полезнее, а вкус при этом не пострадал. Кроме того, новый способ позволяет урезать пищевые отходы.
Учёные нашли способ сделать печенье полезнее

Речь о банановой кожуре. Она составляет до 40% массы одного банана и содержит много питательных веществ. Но в основном её выбрасывают. Учёные из Алигархского мусульманского университета нашли применение кожуре.

Они приготовили из неё муку: взяли кожуру, обработали её паром, высушили при температуре в 50 градусов Цельсия, а затем измельчили. Затем от 7 до 15 процентов пшеничной муки для рецепта печенья заменили на получившийся порошок. Выяснилось, что чем больше банановой муки входило в состав печенья, тем меньше оно содержало белков и жиров, а вот доля пищевых волокон и минеральных солей наоборот увеличилась. Кроме того, добавление банановой муки улучшило антиоксидантные свойства печенья.

Продукт проверили на 20 экспертах. Те заявили, что его вкус не ухудшился, а текстура даже стала лучше.

Источник:N+1
Теги:
#еда
,
#наука
Новости партнеров
Новости партнеров