Учёные нашли способ сделать печенье полезнее

Речь о банановой кожуре. Она составляет до 40% массы одного банана и содержит много питательных веществ. Но в основном её выбрасывают. Учёные из Алигархского мусульманского университета нашли применение кожуре.

Они приготовили из неё муку: взяли кожуру, обработали её паром, высушили при температуре в 50 градусов Цельсия, а затем измельчили. Затем от 7 до 15 процентов пшеничной муки для рецепта печенья заменили на получившийся порошок. Выяснилось, что чем больше банановой муки входило в состав печенья, тем меньше оно содержало белков и жиров, а вот доля пищевых волокон и минеральных солей наоборот увеличилась. Кроме того, добавление банановой муки улучшило антиоксидантные свойства печенья.

Продукт проверили на 20 экспертах. Те заявили, что его вкус не ухудшился, а текстура даже стала лучше.