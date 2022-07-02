Учёные нашли способ «слышать» кожей, а не ушами

Исследовательская группа преодолела это ограничение, создав структуру микрофона на основе МЭМС с использованием полимерных материалов, которые более гибки, чем кремний, и могут принимать любую форму. Размер устройства составляет четверть ногтя, а его толщина — всего несколько сотен микрометров. Микрофон можно закрепить на больших участках тела или даже на пальце.

Согласно исследованию, слуховая чувствительность микрофона выше человеческого уха, при этом он распознаёт окружающие звуки и голос пользователя без искажений. Когда акустический датчик на коже был подключен к голосовому помощнику Google Assistant, человек мог легко выполнять все привычные задачи.