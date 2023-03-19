Наука и технологии
18:51, 19 марта 2023
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Учёные нашли способ снизить риск смерти от рака простаты на 37%

Помогла комбинация лекарств

Учёные из США обнаружили, что сочетание двух препаратов — энзалутамида и талазопариба — может замедлить развитие рака предстательной железы и увеличить шансы на выживание у пациентов.

Учёные нашли способ снизить риск смерти от рака простаты на 37%

Фото: Unsplash

Исследование TALAPRO-2 проводилось среди более 800 пациентов с метастатическим раком предстательной железы. Одна группа получала энзалутамид и талазопариб, а другая — энзалутамид и плацебо.

По результатам исследования, комбинированная терапия снизила риск прогрессирования заболевания или смерти на 37%. Особенно высокий эффект был у пациентов с мутациями в определённых генах: у них риск прогрессирования был на 54% ниже.

Однако комбинированное лечение также вызывало побочные эффекты, от умеренных до серьёзных.

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