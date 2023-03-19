18:51, 19 марта 2023
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Учёные нашли способ снизить риск смерти от рака простаты на 37%Помогла комбинация лекарств
Учёные из США обнаружили, что сочетание двух препаратов — энзалутамида и талазопариба — может замедлить развитие рака предстательной железы и увеличить шансы на выживание у пациентов.
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Исследование TALAPRO-2 проводилось среди более 800 пациентов с метастатическим раком предстательной железы. Одна группа получала энзалутамид и талазопариб, а другая — энзалутамид и плацебо.
По результатам исследования, комбинированная терапия снизила риск прогрессирования заболевания или смерти на 37%. Особенно высокий эффект был у пациентов с мутациями в определённых генах: у них риск прогрессирования был на 54% ниже.
Однако комбинированное лечение также вызывало побочные эффекты, от умеренных до серьёзных.