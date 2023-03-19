Учёные нашли способ снизить риск смерти от рака простаты на 37%

Исследование TALAPRO-2 проводилось среди более 800 пациентов с метастатическим раком предстательной железы. Одна группа получала энзалутамид и талазопариб, а другая — энзалутамид и плацебо.

По результатам исследования, комбинированная терапия снизила риск прогрессирования заболевания или смерти на 37%. Особенно высокий эффект был у пациентов с мутациями в определённых генах: у них риск прогрессирования был на 54% ниже.

Однако комбинированное лечение также вызывало побочные эффекты, от умеренных до серьёзных.