Учёные нашли способ снизить стресс от рабочих писем по e-mail

Новое исследование психологов из Лондонской школы бизнеса в Великобритании и Корнельского университета в США показало простой способ для поддержания здоровых границ между работой и личной жизнью. Учёные заявили, что отправителю рабочего письма в нерабочее время достаточно просто добавить в конце фразу: «Это не срочное дело, поэтому вы можете вернуться к нему, когда сможете».

В исследовании участвовали 852 работника из США. Их разделили на две группы: участники одной были отправителями электронных писем, а участники другой — получателями. В ходе эксперимента исследователи спрашивали отправителей, как быстро они ожидают ответа от получателя письма, а получатели рассказывали, как быстро, по их мнению, им нужно ответить. Как оказалось, участники второй группы переоценивали время, требуемое для ответа. Им казалось, что нужно делать это как можно быстрее, но отправители вовсе не ждали ответного письма в такие сроки.

Исследование доказывает одну простую вещь: нужно ясно формулировать свои ожидания и налаживать правильную коммуникацию с коллегами.