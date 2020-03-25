Учёные нашли способ сохранить молодость

Исследование было опубликовано в журнале FASEB Journal. Дело в том, что обновление клеток сопровождается освобождением от повреждённых митохондрий. С возрастом обновление замедляется. Учёные придумали, как восстановить этот процесс медикаментозным путём.

Специалисты разработали механизм, в ходе которого повреждённые митохондрии выявляются с помощью специальных флуоресцентных меток. После того, как они обнаружены, можно инициировать процесс обновления искусственно.

Теперь дело за разработкой препарата, который смог бы выполнить необходимую функцию. Сообщается, что работа над ним уже ведётся.

Упоминается, что естественным путём «разогнать» процесс обновления клеток можно с помощью регулярных физических упражнений.