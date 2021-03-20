Учёные нашли способ создать более мощные процессоры для смартфонов

Закон Мура был сформулирован, собственно, Гордоном Муром, который заявил, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца. Однако при следовании этой парадигме на пути учёных встают ограничения.

Исследователи рассказали, что изучают новый класс материалов, которые позволят создать работоспособные чипы даже при очень небольших размерах. Материалы решат проблему, при которой размещение большого числа компонентов на микросхеме меньшего размера вызывает проблемы с управлением теплом.

Учёные предлагают использовать в микросхемах изоляцию, которая отводит ток от схем. Команда исследователей применила новый класс материалов, которые могут удовлетворить требования миниатюризации транзисторов на плотном кристалле.

В итоге разработка может помочь создавать более мощные процессоры для смартфонов и не только.