Учёные нашли способ спасти человечество от голода

Учёные описали новый метод получения сельскохозяйственных удобрений из калийных руд с помощью промышленных масел. Он позволяет извлекать до 95% содержащегося в руде хлорида калия, популярного минерального удобрения. Калий необходим растениям для правильного развития и плодоношения. Поэтому калийные удобрения позволяют увеличить урожайность и повысить качество сельскохозяйственной продукции.

Исследователи выяснили, что введение в состав комплексного собирателя индустриальных масел марок И-8А, И-12А и И-30А помогает лучше извлекать хлорида калия. По словам учёных, эффективность извлечения вырастает примерно на 11% — до почти 95%.

По оценке Международной ассоциации производителей удобрений, общемировая потребность в удобрениях к 2025−2026 годам достигнет 208 миллионов тонн в год.