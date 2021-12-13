Учёные нашли способ спасти глаза космонавтов от «раздавливания»

Дело в том, что жидкости, как правило, накапливаются в голове, когда человек спит. На Земле гравитация тянет их обратно, когда вы встаёте. Однако в условиях невесомости в голове скапливается много жидкости, из-за чего давление на глазное яблоко вырастает. Из-за этого орган может стать более плоским, что приведёт к ухудшению зрения.

Новая разработка учёных — специальный спальный мешок — перераспределяет жидкость внутри организма космонавтов. Он позволяет нормализовать внутричерепное давление человека, лежащего в нём, и защитить глаза.