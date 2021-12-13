Учёные нашли способ спасти глаза космонавтов от «раздавливания»И сохранить им зрение
Более чем у половины астронавтов NASA, побывавших на Международной космической станции (МКС) более полугода, развились проблемы со зрением. Если предположить, что люди будут жить колониями на Марсе, проблема может приобрести куда больший масштаб.
Дело в том, что жидкости, как правило, накапливаются в голове, когда человек спит. На Земле гравитация тянет их обратно, когда вы встаёте. Однако в условиях невесомости в голове скапливается много жидкости, из-за чего давление на глазное яблоко вырастает. Из-за этого орган может стать более плоским, что приведёт к ухудшению зрения.
Новая разработка учёных — специальный спальный мешок — перераспределяет жидкость внутри организма космонавтов. Он позволяет нормализовать внутричерепное давление человека, лежащего в нём, и защитить глаза.