Учёные нашли способ стереть из мозга память о событии

Исследователи из Университета Киото использовали технику оптогенетики, чтобы разрушить белок кофилин. Он необходим для оптимальной работы синапсов. В мозг сначала ввели аденовирус, который доставил протеин, связанный с флуоресцентным маркером. Затем применили оптическое воздействие и протеины выделили кислород, деактивирующий кофилин.

Это позволило локально управлять различными участками мозга. Технику проверили на мышах. Их облучили дважды: после того, как они изучили новую задачу, и во время сна. В итоге мыши забыли то, чему научились.