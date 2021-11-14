Учёные нашли способ стереть из мозга память о событии

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Учёные нашли способ стереть из мозга память о событииПроверили на мышах
Японские учёные опубликовали статью, в которой описали метод удаления из мозга мыши воспоминаний о событии. Журналисты уже сравнили это с нейрализатором из «Людей в чёрном», специальным устройством, которое выдаёт сильную вспышку и «стирает» память.
Исследователи из Университета Киото использовали технику оптогенетики, чтобы разрушить белок кофилин. Он необходим для оптимальной работы синапсов. В мозг сначала ввели аденовирус, который доставил протеин, связанный с флуоресцентным маркером. Затем применили оптическое воздействие и протеины выделили кислород, деактивирующий кофилин.
Это позволило локально управлять различными участками мозга. Технику проверили на мышах. Их облучили дважды: после того, как они изучили новую задачу, и во время сна. В итоге мыши забыли то, чему научились.
Источник: Naked Science