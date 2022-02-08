Учёные нашли способ уменьшить размер квантовых компьютеров

Новый материал — нитрид бора — имеет толщину всего в несколько слоёв. Сверхпроводящий кубит же содержит катушки индуктивности и конденсаторы. Большинство кубитов сделаны из специальной сверхпроводящей алюминиевой схемы.

Учёным однако удалось с помощью нового материала уменьшить конденсатор кубита и, соответственно, сам кубит. Уменьшение возможно до ста раз. При этом, если уменьшится кубит, то уменьшится и сам квантовый компьютер. Исследователи считают, что небольшие квантовые компьютеры будет легче внедрить в массы.