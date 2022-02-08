Учёные нашли способ уменьшить размер квантовых компьютеров

Наука и технологии
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Учёные нашли способ уменьшить размер квантовых компьютеровЭто позволит проще внедрять их в массы
Квантовые компьютеры по-прежнему хрупки и требуют серьёзного обслуживания для обеспечения их бесперебойной работы. Это делает их использование в повседневных задачах непростым. Учёные смогли немного приблизить квантовые компьютеры к повседневности. Они использовали ультратонкий материал, чтобы уменьшить сверхпроводящий кубит.
Новый материал — нитрид бора — имеет толщину всего в несколько слоёв. Сверхпроводящий кубит же содержит катушки индуктивности и конденсаторы. Большинство кубитов сделаны из специальной сверхпроводящей алюминиевой схемы.
Учёным однако удалось с помощью нового материала уменьшить конденсатор кубита и, соответственно, сам кубит. Уменьшение возможно до ста раз. При этом, если уменьшится кубит, то уменьшится и сам квантовый компьютер. Исследователи считают, что небольшие квантовые компьютеры будет легче внедрить в массы.
Источник: The Debrief