Учёные нашли способ уменьшить шум в кабине трактора

Шум возникает в кабине из-за двух факторов. Во-первых, вибрируют конструкционные элементы, из которых сделана кабина. Такой шум доминирует на частотах ниже 250 герц. Во-вторых, звуки проникают через разнообразные щели и отверстия. Здесь преобладают высокие частоты.

Учёные провели испытания с работающим трактором в полубезэховой камере, чтобы понять, из чего состоит воздушный шум, проникающий в кабину. Анализ показал, что основными источниками звука в кабине трактора были шум от двигателя, впуска и выпуска, шестерен трансмиссии входной шестерни гидравлического насоса, шум от шин.

В результате исследователи смогли найти более 20 тысяч квадратных миллиметров площади, которую нужно звукоизолировать. Это пространство между машинным отделением и приборной панелью, отверстие в задней части кабины и щель вокруг рычага стояночного тормоза. Эти места заделали. В итоге шум в кабине снизился в среднем на 4-6 децибел.