Учёные нашли способ устранить выбросы углекислого газа на тепловых электростанциях

Она состоит из энергоустановки на твёрдом топливе и системы улавливания, депонирования и утилизации техногенного углерода. Технология позволяет превращать угольную электрогенерацию, в по сути, экологически чистое производство, безотходное и экономически более эффективное.

Авторы работы объяснили, что в России под конверсией угля обычно понимается его сжигание в энергетических котлах. КПД таких станций равно 35-40%. Учёные же предлагают использовать цикл на базе парогазовой установки цикла Брайтона-Ренкина с внутрицикловой газификацией. КПД таких станций может достигать 50-55%. Предлагаемая исследователями технология утилизации подразумевает очистку и сжатие синтез-газа CO2, который образуется в результате сжигания. После этого получается жидкий диоксид углерода, который удобно закачивать под землю.