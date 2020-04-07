Учёные нашли способ увеличить добычу нефти

Исследованиями занималась международная исследовательская группа, в составе которой были учёные Пермского Политехнического университета.

Один из авторов рассказал, что сейчас на многих нефтяных месторождениях скважины обводнены, то есть содержание воды в продукции превышает норму. При этом снижение обводненности даже на 5% позволяет увеличить добычу нефти в полтора раза.

Для решения проблемы используется технология PPG (preformed particle gel). Она предполагает закачивание в скважину суспензии из полимера, в основе которого содержится акриламид, абсорбирующий воду. Это помогает «вытеснять» нефть и увеличивать её добычу.

В России такая технология практически не применяется. Теперь же учёные создали уникальный отечественный гель. Он может полностью впитать воду даже при низких температурах.