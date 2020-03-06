Наука и технологии
Сегодня 17:01
Учёные нашли способ вакцинации без уколов
Он также позволяет хранить вакцины при комнатной температуре
Вакцины требуют особых условий хранения, и, как правило, вводятся человеку посредством инъекций. Недавно учёные нашли способ вакцинации без уколов и сделали хранение препаратов менее сложным.
Новая технология позволяет сохранять вакцины при комнатной температуре в тонких и съедобных плёнках. Благодаря этому препараты можно вводить перорально.
В процессе поиска подходящего способа хранения вакцин учёные опробовали около 450 вариантов. Наиболее подходящий из них представляет собой раствор, который наносится на тонкую подложку и в него вносятся антигены. Жидкость высыхает, а антигены стабилизируются. Всё это покрывается защитной плёнкой из съедобного материала.
Учёные заявили, что эффективность перорального способа введения вакцин равна инъекциям. В организме точно также появляются антитела.