Учёные нашли способ вакцинации без уколов

Новая технология позволяет сохранять вакцины при комнатной температуре в тонких и съедобных плёнках. Благодаря этому препараты можно вводить перорально.

В процессе поиска подходящего способа хранения вакцин учёные опробовали около 450 вариантов. Наиболее подходящий из них представляет собой раствор, который наносится на тонкую подложку и в него вносятся антигены. Жидкость высыхает, а антигены стабилизируются. Всё это покрывается защитной плёнкой из съедобного материала.

Учёные заявили, что эффективность перорального способа введения вакцин равна инъекциям. В организме точно также появляются антитела.