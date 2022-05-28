Учёные нашли способ выращивать в лаборатории деревья специально для строительства домов

Исследователи говорят, что выращенную в лаборатории ​​древесину можно использовать для каркаса домов или для производства экологически чистой мебели.

Отмечается, что учёные добились значительных успехов в разработке материала, напоминающего деревья, путём культивирования клеток из молодых листьев растений Zinnia elegans. Этот материал даже обладает некоторыми интересными новыми свойствами, которые потенциально могут сделать его более полезным, чем настоящие лесоматериалы. Его можно применяться для 3D-биопечати.