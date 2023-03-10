Новое исследование показало, что чат-ботов с искусственным интеллектом можно легко взломать и использовать для получения конфиденциальной информации о пользователях. Как выяснили учёные, хакеры могут использовать процедуру, называемую «непрямая инъекция в запрос» (indirect prompt injection). Она позволяет тайно вставить вредоносные компоненты в систему.

Например, злоумышленник вставляет в запрос невидимый шрифт на веб-странице, которая будет использоваться чат-ботом для ответа на вопрос пользователя. Так исследователи заставили чат-бота Bing получить личные финансовые данные пользователя. Программа смогла «выманить» идентификаторы электронной почты и финансовую информацию у ничего не подозревающего пользователя.