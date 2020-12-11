Учёные нашли способ замедлить старение тела

Исследователи из Стэнфордского университета рассказали, что старые мыши стали на 15-20% сильнее после месяца открытой учёными терапии. По словам специалистов, мышцы животных стали выглядеть как молодые мышцы.

Как рассказали учёные, человек теряет около 10% мускульной силы за десятилетие после того, как достигает 50-летнего возраста. Поэтому увиденные учёными улучшения выглядят значимо.

Исследование показало, что количество белка под названием 15-PGDH увеличивается при старении мышц и других тканей. Ещё есть молекула под названием простагландин E2, которая способна активировать мышечные стволовые клетки. Однако уровни E2 же регулируются 15-PGDH. Поэтому учёные решили вводить мышам молекулу, блокирующую активность 15-PGDH. Это восстановило уровень E2 и помогло мышцам «омолодиться».