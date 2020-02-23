Учёные нашли способ защитить планету от опасных астероидов

Карта учитывает такие факторы, как вес астероида и его импульс. Она способна предсказывать самый эффективный метод избежать столкновения с объектом, если он окажется слишком близко к планете.

Карта предлагает несколько решений: изменить траекторию движения астероида снарядом; отправить прибор для измерения дополнительных параметров; отправить два прибора для исследований, чтобы сделать наиболее точные расчёты. Программа учёных также учитывает время, которое понадобится астероиду, чтобы достичь критической точки перед столкновением.

В целом, карта предназначена для того, чтобы люди тратили меньше времени на принятие решений в опасной ситуации, и предпринимали необходимые меры.