Наука и технологии
Сегодня 17:16
Учёные нашли способ защитить планету от опасных астероидов
Разработали программу, которая ускорит принятие решений в критической ситуации
Учёные из Массачусетского технологического института (MIT) нашли способ защитить планету от опасных астероидов. Они разработали карту принятия решений для определения наилучших мер по защите от космической угрозы.
Карта учитывает такие факторы, как вес астероида и его импульс. Она способна предсказывать самый эффективный метод избежать столкновения с объектом, если он окажется слишком близко к планете.
Карта предлагает несколько решений: изменить траекторию движения астероида снарядом; отправить прибор для измерения дополнительных параметров; отправить два прибора для исследований, чтобы сделать наиболее точные расчёты. Программа учёных также учитывает время, которое понадобится астероиду, чтобы достичь критической точки перед столкновением.
В целом, карта предназначена для того, чтобы люди тратили меньше времени на принятие решений в опасной ситуации, и предпринимали необходимые меры.