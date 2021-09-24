Наука и технологии
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Учёные нашли способ заставить людей слушаться роботов

Всё довольно просто
Канадские учёные обнаружили, что люди могут менять свои решения под воздействием робота. Важна манера поведения робота.
Учёные нашли способ заставить людей слушаться роботов

Исследователи провели эксперимент с участием 32 добровольцев. Они взаимодействовали с человекоподобным роботом Пеппером. Он пытался заставить их послушаться и изменить свои решения. Части добровольцев робота представляли как с формальным авторитетом, экспериментатора. Другая часть воспринимала робота как обычного помощника учёного.

Участники должны были проходить серию упражнений. Иногда за их выполнение робот предлагал финансовое вознаграждение, а иногда — штрафовал за неправильные ответы.

Оказалось, что люди более охотно слушали робота, когда он воспринимался ими как равный по статусу. Учёные пришли к выводу, что люди пока не готовы признавать за роботами авторитет.