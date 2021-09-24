Учёные нашли способ заставить людей слушаться роботов

Наука и технологии
Сегодня в 16:32
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Учёные нашли способ заставить людей слушаться роботовВсё довольно просто
Канадские учёные обнаружили, что люди могут менять свои решения под воздействием робота. Важна манера поведения робота.
Исследователи провели эксперимент с участием 32 добровольцев. Они взаимодействовали с человекоподобным роботом Пеппером. Он пытался заставить их послушаться и изменить свои решения. Части добровольцев робота представляли как с формальным авторитетом, экспериментатора. Другая часть воспринимала робота как обычного помощника учёного.
Участники должны были проходить серию упражнений. Иногда за их выполнение робот предлагал финансовое вознаграждение, а иногда — штрафовал за неправильные ответы.
Оказалось, что люди более охотно слушали робота, когда он воспринимался ими как равный по статусу. Учёные пришли к выводу, что люди пока не готовы признавать за роботами авторитет.