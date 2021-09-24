Учёные нашли способ заставить людей слушаться роботов

Исследователи провели эксперимент с участием 32 добровольцев. Они взаимодействовали с человекоподобным роботом Пеппером. Он пытался заставить их послушаться и изменить свои решения. Части добровольцев робота представляли как с формальным авторитетом, экспериментатора. Другая часть воспринимала робота как обычного помощника учёного.

Участники должны были проходить серию упражнений. Иногда за их выполнение робот предлагал финансовое вознаграждение, а иногда — штрафовал за неправильные ответы.

Оказалось, что люди более охотно слушали робота, когда он воспринимался ими как равный по статусу. Учёные пришли к выводу, что люди пока не готовы признавать за роботами авторитет.