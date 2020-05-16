Учёные нашли способ заставить слепых увидеть буквы

Чаще всего потеря зрения происходит из-за поражения сетчатки глаза или зрительного нерва. Зрительная кора при этом остаётся целой. Тогда можно попробовать её стимулировать, чтобы восстановить зрение хотя бы частично.

Именно это и сделали учёные. Они пригласили для эксперимента трёх зрячих пациентов и двух слепых. Пациентам в затылочную область имплантировали пластину из 24 электродов.

Учёные начали стимуляцию и попросили испытуемых изображать появляющиеся образы на сенсорном экране. Как оказалось, стимулируемые определённым образом электроды вызывали у людей разные образы. В итоге исследователи смогли простимулировать электроды так, что пациенты увидели буквы. Все участники эксперимента смогли правильно определить букву с точностью до 93%.