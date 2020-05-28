Учёные нашли свидетельства каннибализма среди динозавров

Ранее исследователи находили некоторые доказательства каннибализма у тираннозавров. Однако сейчас они впервые обнаружили массовые свидетельства у других динозавров. Учёные исследовали 2368 окаменелых останков аллозавров из карьера Майгатт-Мур в Колорадо. Аллозавры — хищные динозавры, которые передвигались на мощных задних лапах. Они жили около 150 млн лет назад. Другие динозавры вряд ли могли охотиться на столь опасных сородичей.

Однако учёные нашли на костях аллозавров многочисленные следы зубов. Причём они не были оставлены в ходе драк. Учёные предположили, что каннибализм у динозавров обусловила местность, где они жили. В тех краях наблюдался дефицит обычной добычи для аллозавров.