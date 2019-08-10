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Учёные нашли связь между изменами и плохим исполнением рабочих обязанностей

Тот, кто врёт жёнам или мужьям, скорее всего, врёт и бизнес-партнёрам
Исследователи из Техасского университета в Остине и Университета Эмори обнаружили, что люди, изменяющие своим партнёрам, чаще нарушают профессиональный кодекс на работе.

Учёные изучали базу данных сайта знакомств Ashley Madison. Если быть точным, этот сайт специализируется на знакомствах для неверных супругов. В 2015 году его взломали, и у хакеров оказались на руках данные 37 миллионов пользователей.

Исследователей интересовали не все пользователи, а те, которых они разделили по следующим группам: брокеры, руководители компаний, осуждённые финансисты и сотрудники полиции. Всего набралось 11 тысяч человек.

Как выяснилось, эти люди более чем в два раза чаще нарушали профессиональные кодексы по сравнению с контрольной группой. Исследователи сделали вывод, что привычка обманывать в одной сфере жизни часто переносится и на другую, в том числе рабочую.

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