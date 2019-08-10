Учёные нашли связь между изменами и плохим исполнением рабочих обязанностей

Учёные изучали базу данных сайта знакомств Ashley Madison. Если быть точным, этот сайт специализируется на знакомствах для неверных супругов. В 2015 году его взломали, и у хакеров оказались на руках данные 37 миллионов пользователей.

Исследователей интересовали не все пользователи, а те, которых они разделили по следующим группам: брокеры, руководители компаний, осуждённые финансисты и сотрудники полиции. Всего набралось 11 тысяч человек.

Как выяснилось, эти люди более чем в два раза чаще нарушали профессиональные кодексы по сравнению с контрольной группой. Исследователи сделали вывод, что привычка обманывать в одной сфере жизни часто переносится и на другую, в том числе рабочую.