Учёные нашли связь между характером и риском развития старческого слабоумия

Исследователи наблюдали 65 человек пожилого возраста. Методы нейровизуализации и психокогнитивные оценки помогли учёным найти связь между между риском нейродегенерации (в частности, специалисты рассматривали болезнь Альцгеймера) и чертами характера. В итоге они увидели, что области мозга, которые теряют объём и при нормальном старении, и при болезни Альцгеймера, лучше сохранились у «неудобных» в общении людей и тех, кто был больше открыт новому опыту.

«Неудобными» назвали людей, которые менее конформны и не боятся вступать в конфликты.