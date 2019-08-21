Учёные нашли связь между любовью к электронной музыке и опасным употреблением наркотиков

Исследователи опросили 1029 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Все они посещали вечеринки с электронной музыкой в Нью-Йорке в 2018 году. Их спрашивали, употребляли ли они опиоиды, алкоголь, марихуану и другие распространённые наркотики. Также участники рассказывали, как часто они переживали негативные последствия употребления веществ.

Оказалось, что треть посетителей таких вечеринок, чаще всего проходящих в ночных клубах, в течение прошлого года испытывали негативные ощущения от употребления наркотиков. Из них 40% переживали отрицательный опыт более одного раза. Чем чаще люди посещали такие вечеринки, тем больше была вероятность, что они столкнутся с побочными эффектами.

Скорее всего, дело в том, что посетители таких мероприятий чаще смешивают различные наркотики (в том числе с алкоголем). Также на них влияет окружающая обстановка (душно, жарко, из-за танцев может возникнуть обезвоживание).