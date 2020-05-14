Учёные нашли связь между любовью к кофе и меньшим процентом жира в организме у женщин

Исследователи из Университета Англия Раскин изучили данные Национального обследования здоровья и питания. В ходе работы обнаружилась корреляция между регулярным употреблением кофе и уровнем ожирения. Как оказалось, у женщин в возрасте 20-44 лет, которые пили по две или три чашки напитка в день, наблюдался самый низкий уровень ожирения. Он был на 3,4% ниже, чем у тех, кто не пил кофе совсем. Что касается женщин в возрасте 45-69 лет, то для достижения схожего результата им было нужно пить четыре чашки кофе в день.

Учёные также увидели, что употребление данного напитка влияет и на количество подкожного жира, и на количество висцерального, который накапливается в брюшной полости. Его избыток наиболее вреден для здоровья.

У мужчин корреляция тоже прослеживалась, но в малой степени.