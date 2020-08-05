Учёные нашли связь между нелюбовью к другим расам и генами

Авторы научной работы задались вопросом: как расистские взгляды и поведение могли пережить столько поколений? Исследователи выдвинули гипотезу о том, что расистские идеи могут находиться под влиянием генов. Под расистскими идеями подразумеваются убеждения, что какая-то раса превосходит другую.

В исследовании учёных участвовали почти 2000 взрослых близнецов. Их средний возраст составил 63,5 года. Эти люди заполнили опросник, который показал их склонность к идеям о расовом превосходстве. Учёные оценивали то, насколько у родственников совпадают взгляды, и какими именно близнецами они являются: однояйцевыми или разнояйцевыми. У первых гены совпадают на 100%.

В итоге учёные пришли к выводу, что люди рождаются с определёнными предрасположенностями, в данном случае со склонностью к расизму. Впрочем, нельзя сказать, что гены предопределяют политические взгляды. В течение жизни мнения людей могут меняться.