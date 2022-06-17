Учёные нашли связь между ожирением и успехом в компьютерных играх

Исследователи в частности изучали игроков в Counter Strike: Global Offensive. Учёные определяли индекс массы тела (ИМТ) киберспортсменов по фотографиям с помощью алгоритма машинного обучения. Результаты анализа показали, что в матчах с короткими раундами игроки, страдающие ожирением третьей степени, отставали по результатам от игроков с нормальным ИМТ. Но чем дольше шла игра, тем более высокие результаты показывали геймеры с ожирением.

Также учёные пришли к выводу, что если киберспортсменам с лишним весом приходилось участвовать в турнирах с «живыми» зрителями, они играли хуже. Возможно, это связано с дискриминацией.