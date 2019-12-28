Учёные нашли связь между проблемами с эрекцией и провалами на работе

Исследование было опубликовано в журнале The International Journal of Clinical Practice. Финансировала его компания Pfizer, производитель виагры. Поэтому к работе следует относиться с долей скепсиса.

Исследователи пишут, что изучили данные 52 697 мужчин из восьми стран. Оказалось, что работники с эректильной дисфункцией чаще прогуливают работу. В этом признались 7% мужчин с диагнозом и 3% здоровых. Кроме того, 22,5% сотрудников с расстройством пожаловались на низкую производительность труда. Мужчины без эректильной дисфункцией сообщали о такой проблеме реже (10,1%).

Стоит отметить, что ранние исследования уже показывали связь между некоторыми заболеваниями, например артритом и депрессий, и низкой производительностью труда.