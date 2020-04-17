Учёные нашли связь между различными инфекциями и развитием рака

Такую корреляцию увидели японские учёные. Они изучили данные страховых медицинских случаев, чтобы вычислить ежегодный уровень инфекций среди взрослых. Особенное внимание уделили тем людям, у которых за определённый период обнаружились злокачественные опухоли. В частности, учёных интересовала заболеваемость гриппом, гастроэнтеритом, гепатитом и пневмонией.

Как увидели учёные, в течение шести лет перед тем, как у пациентов диагностировали рак, уровень инфицирования у них был выше, чем у людей без рака. Этот разброс становился заметнее за год до постановки диагноза.

За этот период уровень распространённости инфекций у будущих онкобольных был выше, чем у здоровых, на 18% — для гриппа, на 46,1% — для гастроэнтерита, на 232,1% — для гепатита и на 135,9% — для пневмонии.

Кроме того, исследователи нашли связь между конкретными инфекционными заболеваниями и определёнными видами рака. Например, пневмония оказалась более тесно связана с раком желудка.

Стоит отметить, что в работе не учитывались некоторые факты, которые могли повлиять на развитие у людей онкозаболеваний.