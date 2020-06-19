Учёные нашли связь между сидячим образом жизни и риском смерти от рака

Авторы работы говорят, что впервые явно показали строгую связь между отсутствием физической активности и смертью от рака.

Исследователи в течение пяти лет следили за здоровьем более 8000 американцев от 45 лет и старше. Стоит отметить, что у всех участников до начала эксперимента не диагностировали какой-либо формы рака. Во время исследования добровольцы носили трекер физической активности. Как оказалось спустя пять лет, у тех людей, кто вёл малоподвижный образ жизни, риск смерти от разных видов рака вырос на 82%.

У тех участников, которые в течение дня хотя бы 30 минут уделяли физическим упражнениям, риск снижался на 8%. С увеличением нагрузки риск уменьшался. Например, если ездить на велосипеде, то риск снизится на 31%.