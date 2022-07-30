Учёные нашли связь между высокими дозами инсулина и раком

Авторы новой научной работы увидели, что заболеваемость раком была выше у тех, кто принимал большую дозу инсулина. Согласно статье, в зависимости от суточной дозы инсулина выделили три группы: низкая (менее 0,5); средняя (больше или равно 0,5 или меньше 0,8); высокая (больше или равно 0,8 единиц/кг в день). Коэффициенты риска были значительно выше в группе с высокой дозой. Заболеваемость раком составила 2,11, 2,87 и 2,91 на 1000 человек в группах с низкой, средней и высокой дозой инсулина соответственно.

Также учёные выяснили, что женщины подвергаются более высокому риску, чем мужчины.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.