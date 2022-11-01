Учёные нашли связь между жиром на животе, артериальным давлением и реакцией на пищу

19:15, 01 ноября 2022
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Учёные нашли связь между жиром на животе, артериальным давлением и реакцией на пищуЕсли у вас есть пузо, прочтите
Оказалось, что людям с высоким кровяным давлением требуется больше времени и усилий, чтобы очистить кровь от жиров после еды. Кроме того, у них наблюдается более высокий уровень воспаления после приёма пищи.
Новое исследование показало, что эта связь в значительной степени обусловлена висцеральным жиром — жиром, который обволакивает ваши органы в животе. Это говорит о том, что похудение может быть особенно важным для улучшения реакции организма на пищу у людей с высоким кровяным давлением.
Исследование проводилось на 1000 человек. Они измеряли реакцию своего тела на пищу в течение двухнедельного периода.