Учёные нашли связь между жиром на животе, артериальным давлением и реакцией на пищу

Новое исследование показало, что эта связь в значительной степени обусловлена висцеральным жиром — жиром, который обволакивает ваши органы в животе. Это говорит о том, что похудение может быть особенно важным для улучшения реакции организма на пищу у людей с высоким кровяным давлением.

Исследование проводилось на 1000 человек. Они измеряли реакцию своего тела на пищу в течение двухнедельного периода.