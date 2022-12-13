Учёные нашли тараканьи сперматозоиды возрастом 25-30 млн лет

19:41, 13 декабря 2022
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Учёные нашли тараканьи сперматозоиды возрастом 25-30 млн летЭто уникальный случай
Учёный описал новый вид тараканов, который нашли в янтаре возрастом 25-30 млн лет. Это был самец, и он настолько хорошо сохранился, что у него даже смогли рассмотреть скопление сперматозоидов. До этого ещё никто не находил такие древние половые клетки тараканов.
Фото: George Poinar / Biologia, 2022
Янтарь с насекомым нашли в Доминиканской Республике. Длина тела таракана составила около семи миллиметров. На его лапках были видны шипы, хорошо различались форма тела, окраска и строение надкрыльев.
Учёный пришёл к выводу, что перед ним находится неизвестный ранее вид из рода Supella. Таракану дали название Supella dominicana.