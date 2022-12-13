Учёные нашли тараканьи сперматозоиды возрастом 25-30 млн лет

Янтарь с насекомым нашли в Доминиканской Республике. Длина тела таракана составила около семи миллиметров. На его лапках были видны шипы, хорошо различались форма тела, окраска и строение надкрыльев.

Учёный пришёл к выводу, что перед ним находится неизвестный ранее вид из рода Supella. Таракану дали название Supella dominicana.