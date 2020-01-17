Учёные нашли у коров человеческие черты

Коммуникация у животных распространённое явление: они могут сигнализировать друг другу о каком-либо явлении различными способами. Тем не менее, ни один вид, кроме человека, не имеет полноценного языка.

Учёные уже знали, что коровы и телята способны узнавать голоса друг друга. Однако им было важно понять, могут эти животные сохранять индивидуальные характеристики мычания.

Для того, чтобы это узнать, учёные записывали голоса 13 коров в различных ситуациях. Например, когда животные предвкушали кормёжку, когда их отказывались кормить или изолировали от стада. Так исследователи записали 333 аудиосигнала.

Дальнейший анализ записей показал, что в разных ситуациях характеристики коровьих голосов оставались индивидуальными. Это значит, что другие коровы в стаде могли по голосу понять, кто именно из сородичей сообщает о стрессе.