Учёные нашли у людей во рту похожую на гусеницу бактерию

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Учёные нашли у людей во рту похожую на гусеницу бактериюИ это наилучшая для неё форма
Учёные обнаружили, что во рту человека обитает бактерия, имеющая форму гусеницы. Оказалось, что микроб развил такую форму именно потому, что она лучше подходит для среды в ротовой полости.
Исследователи использовали электронную микроскопию для подробного изучения формы бактерий. Также они применили флуоресценцию, чтобы проанализировать рост клеток. Затем они взяли палочковидные микробы семейства Neisseriaceae и внесли генетические изменения, чтобы посмотреть, смогут ли они воспроизвести эволюцию от палочковидных организмов к гусеничнообразным.
Учёные увидели, что бактерии действительно меняли свою форму к ожидаемой. Тем не менее они не смогли воспроизвести именно ту форму, что у естественных Conchiformibius steedae или Simonsiella muelleri, возможно, потому, что не внесли все генетические события.