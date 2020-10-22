Учёные нашли у молодых россиян пищевую зависимость

Кратко об исследовании пишет «РИА Новости». Авторы работы — специалисты из Вятского государственного университета, Уральского федерального университета, Тюменского государственного медицинского университета и Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН. Они комплексно оценили пищевое поведение и режим сна у студентов и школьников из Сыктывкара, Кирова, Екатеринбурга и Тюмени. Результаты можно распространить на всё молодое городское население России. Тем не менее, больше всего пищевой зависимостью страдают жители Кирова.

Учёные советуют людям есть не только вкусные, но и полезные продукты, соблюдать режим сна и бодрствования — особенно не рекомендуют поздно ложиться. Также следует принимать в утренние часы солнечные ванны, а зимой просто заменять их ярким светом. Кроме того, не стоит пускать на самотёк плохое самочувствие, особенно зимой.