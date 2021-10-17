Учёные нашли у собак человеческое психическое расстройство

Авторы научной работы пояснили, что собаки имеют много общего с людьми, включая физиологические особенности и ту же среду обитания. Учёные увидели, что поведение, подобное СДВГ, естественным образом встречается и у собак. Это делает собак интересной моделью для исследования синдрома у людей.

Исследователи собрали данные более 11 тысяч собак. Они обнаружили, что гиперактивность, импульсивность и невнимательность — то есть признаки СДВГ — чаще встречались у молодых собак и кобелей. Собаки, которые ежедневно проводили больше времени дома в одиночестве, тоже были более гиперактивными, импульсивными и невнимательными.

Что касается породы, то вышеуказанные черты чаще встречали у немецкой овчарки и бордер-колли. Чихуахуа, длинношерстные колли и пудели были более спокойными.