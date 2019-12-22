Учёные нашли «убийц бактерий» в человеческом кале

Это получилось благодаря новому вычислительному методу для поиска циклопептидов. Так называют класс веществ, в который входят многие известные антибиотики. На сегодняшний день обнаружено около 1200 циклопептидов, первым из них был грамицидин С, открытый советскими учёными. Найти такие вещества довольно трудно из-за их структуры. Однако новый алгоритмический подход CycloNovo позволяет выявлять сотни циклопептидов.

Подход основан на работе масс-спектрометров, так называемых «молекулярных весов», разбивающих молекулы на фрагменты и измеряющих их массу.

Как отмечают учёные, использовать CycloNovo смогут даже специалисты с минимальным уровнем компьютерной грамотности. Программа запускается в пару кликов мыши, а результаты работы показывается в браузере.