Учёные нашли в близком к Земле астероиде признаки Луны

Камоалева относится к подкатегории околоземных астероидов, которые вращаются вокруг Солнца и остаются относительно близко к Земле. Об этих объектах мало что известно, потому что они тусклые и их тяжело наблюдать. Впервые этот астероид обнаружил телескоп PanSTARRS на Гавайях в 2016 году. Камоалева размером аналогична колесу обозрения. Находится на расстоянии около 14,5 млн километров от Земли.

Астрономы обнаружили, что по спектральному классу Камоалева соответствует лунным камням. Это позволяет предположить, что астероид имеет общее с Луной происхождение. Аналогов этому астероиду, пожалуй, пока нет. Как именно этот фрагмент мог отделиться от Луны, тоже ещё не ясно.