Учёные нашли в чае большое количество беспозвоночных

«Что меня действительно удивило, так это большое разнообразие, которое мы обнаружили», — поделился один из учёных. По его словам в одном чайном пакетике зелёного чая содержатся следы до 400 видов насекомых, в том числе паразитов. Были обнаружены частички ДНК пауков, тараканов, клещей, мух, бабочек, богомолов и многих других.

Учёные подозревают, что ошеломляющее разнообразие связано с тем, как обрабатываются сушеные травы. Их собирают с полей огромными объёмами, в траву вполне могут попасть целые жуки и их яйца.