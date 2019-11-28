Учёные нашли в домах обычных людей смертельно опасную бактерию

Речь идёт о метициллинрезистентном золотистом стафилококке. Он способен распространяться от человека к человеку при тактильном контакте, порой достаточно дотронуться даже до загрязнённой поверхности.

Учёные изучили образцы, полученные из домов, в которых живут дети, прошедшие курс лечения с 2012 по 2015 годы. Участниками исследования стали 692 человека и 154 кошек и собак. Кроме того, учёные проверили наличие стафилококка на 21 поверхности в домах: на ручках холодильников, кранах в раковине, постельном белье, полотенцах, телефонах, телевизорах, компьютерах.

Бактерию обнаружили у половины людей и одной трети домашних животных. А многие случаи заражения были обусловлены использованием вещей в доме.

Учёные посоветовали людям чаще мыть руки с антибактериальным мылом, принимать душ вместо ванны и чистить зубы два раза в день. Также не стоит делиться своими предметами гигиены с другими людьми.