Учёные нашли в космосе источники вещества, которое содержится в зубной пасте

Учёные обнаружили фтор в галактике, которая находится так далеко, чтобы свету от неё потребовалось более 12 млрд лет, чтобы дойти до нас. Это первый раз, когда данный элемент был обнаружен настолько далеко.

Учёные знали, что фтор, как и большинство элементов, создаётся в недрах звёзд. Но до сих пор было непонятно, звёзды какого типа производят больше всего фтора.

Авторы новой научной работы обнаружили фтор (в форме фтороводорода) в больших газовых облаках далёкой галактики NGP-190387. Мы видим её сейчас в том виде, в каком она была тогда, когда Вселенной исполнилось всего 1,4 млрд лет. Учёные пришли к выводу, что звёзды, в которых образовался фтор, должны были прожить очень недолгую жизнь. Команда считает, что звёзды Вольфа–Райе, живущие всего несколько миллионов лет, являются наиболее вероятными местами производства фтора.