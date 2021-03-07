Учёные нашли в космосе множество атомных бомб естественного происхождения

Как пишет Futurism, в белых карликах могут появляться кристаллизованные радиоактивные материалы. По мере того, как уран распадается и становится более нестабильным, он запускает цепь ядерной реакции деления. Это приводит к мощному взрыву, подобному взрыву атомной бомбы.

Это открытие идёт вразрез с более распространённым мнением о том, что сверхновые типа 1a являются результатом близкого прохождения белого карлика рядом со звездой-компаньоном.

Впрочем, пока учёные не нашли прямых доказательств, что кристаллизованные радиоактивные материалы могут действительно запускать взрывы. Теперь исследователям предстоит проверить свою гипотезу в симуляции на компьютере.