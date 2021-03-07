Наука и технологии
Сегодня в 15:58
Учёные нашли в космосе множество атомных бомб естественного происхождения
В белых карликах
Учёные нашли в космосе множество атомных бомб естественного происхождения. Они предположили, что в их роли могут выступать белые карлики.
Как пишет Futurism, в белых карликах могут появляться кристаллизованные радиоактивные материалы. По мере того, как уран распадается и становится более нестабильным, он запускает цепь ядерной реакции деления. Это приводит к мощному взрыву, подобному взрыву атомной бомбы.
Это открытие идёт вразрез с более распространённым мнением о том, что сверхновые типа 1a являются результатом близкого прохождения белого карлика рядом со звездой-компаньоном.
Впрочем, пока учёные не нашли прямых доказательств, что кристаллизованные радиоактивные материалы могут действительно запускать взрывы. Теперь исследователям предстоит проверить свою гипотезу в симуляции на компьютере.