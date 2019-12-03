Учёные нашли в космосе новый метод лечения рака

Учёные выделили повреждённые клетки из трудноизлечимых опухолей и поместили их в капсулы внутри раскручивающейся центрифуги. Этот эксперимент показал, что при микрогравитации 80-90% дефектных клеток прекращали свой рост. В частности, речь шла о клетках из опухолей яичников, молочной железы, носа и лёгких. При проведении эксперимента исследователи не использовали никакие препараты. Эффект достигался за счёт того, что при микрогравитации раковые клетки не могли механически взаимодействовать друг с другом.

Теперь учёные намерены повторить эксперимент на борту Международной космической станции (МКС). Он продлится семь дней, а затем, когда клетки вернутся на Землю, исследователи проведут их генетический анализ.