Учёные нашли в мозге «центр влюблённости»

Более ранние исследования показали, что при виде привлекательных людей у нас активируются определённые зоны мозга, например прилежащее ядро. Последнее играет важную роль в системе вознаграждения мозга, формировании зависимости, удовольствия и т.д.

Учёные взяли для нового исследования 46 гетеросексуальных мужчин в возрасте от 20 до 29 лет. У всех были партнёрши. Исследователи использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для регистрации активности мозга мужчин. Им показывали то фото их радостной партнёрши, то незнакомой женщины.

Оказалось, что при ожидании фото возлюбленной у мужчин повышалась активность в прилежащем ядре. Учёные намерены изучать это и дальше.