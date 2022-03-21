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Учёные нашли в мозге «центр влюблённости»Помогла фМРТ
Японские учёные обнаружили в человеческом мозге «центр влюблённости» — область, связанную с удовольствием и зависимостями, которая становится активной при взгляде на возлюбленных.
Более ранние исследования показали, что при виде привлекательных людей у нас активируются определённые зоны мозга, например прилежащее ядро. Последнее играет важную роль в системе вознаграждения мозга, формировании зависимости, удовольствия и т.д.
Учёные взяли для нового исследования 46 гетеросексуальных мужчин в возрасте от 20 до 29 лет. У всех были партнёрши. Исследователи использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для регистрации активности мозга мужчин. Им показывали то фото их радостной партнёрши, то незнакомой женщины.
Оказалось, что при ожидании фото возлюбленной у мужчин повышалась активность в прилежащем ядре. Учёные намерены изучать это и дальше.