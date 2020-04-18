Учёные нашли в мозге область, контроль над которой помогает бороться с пьянством

Оказалось, что если деактивировать определённую систему в области мозга, связанной с мотивацией и эмоциональным поведением, то можно снизить неумеренное потребление алкоголя. К такому выводу пришли исследователи из США.

Учёные рассказали, что люди, которые злоупотребляют выпивкой, особенно в подростковом возрасте и во время студенчества, имеют в десять раз более высокий риск заработать алкоголизм.

Исследователи пояснили, что встреча превращается в попойку, когда в течение двух часов выпивается четыре или пять стандартных напитка, например банки пива. Учёные задались целью найти способ управлять таким поведением. Поэтому они исследовали опиоидные системы мозга. Исследователи обнаружили, что «отключение» одного из опиоидных рецепторов в мозге уменьшает желание пить. При этом, любопытно, что работа данного рецептора обычно вызывает стресс и недовольство.