Наука и технологии
Сегодня 17:20
Учёные нашли в мозге причину депрессии при отказе от алкоголя
Причём у особей женского пола нарушения были более выраженными
Американские учёные нашли в мозге причину депрессии при отказе от алкоголя — за это оказались ответственны несколько цепочек нейронов в разных регионах мозга. Важность открытия в том, что новое знание может помочь в лечении тяжёлых состояний.
Учёные рассказали, что если подействовать на эти нейроны специальными препаратами, то можно помочь алкоголикам облегчить отказ от спиртного.
Для своей работы исследователи изучали работу мозга нескольких десятков мышей, половина из которых полтора месяца пила вместо воды десятипроцентный раствор спирта. После того, как у животных развилась алкогольная зависимость, их переключили на воду и стали следить за поведением.
Как оказалось, у мышей-«алкоголиков» активность соматостатиновых нейронов в префронтальной коре и конечной полоске была снижена. Эти нарушения был наиболее ярко выражены у самок. Поэтому они хуже переносили отказ от алкоголя.