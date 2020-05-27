Учёные нашли в мозге причину депрессии при отказе от алкоголя

Учёные рассказали, что если подействовать на эти нейроны специальными препаратами, то можно помочь алкоголикам облегчить отказ от спиртного.

Для своей работы исследователи изучали работу мозга нескольких десятков мышей, половина из которых полтора месяца пила вместо воды десятипроцентный раствор спирта. После того, как у животных развилась алкогольная зависимость, их переключили на воду и стали следить за поведением.

Как оказалось, у мышей-«алкоголиков» активность соматостатиновых нейронов в префронтальной коре и конечной полоске была снижена. Эти нарушения был наиболее ярко выражены у самок. Поэтому они хуже переносили отказ от алкоголя.