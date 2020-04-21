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Учёные нашли в мозге причину тяги к перееданию
За это отвечает группа нервных клеток
Учёные нашли в мозге причину тяги к перееданию и к жирной пище, в целом. За это оказалась ответственна группа нервных клеток.
А именно ноцицептивные нейроны в гипоталамусе. Это выяснили исследователи из Института исследования метаболизма Общества Макса Планка в Кельне.
Исследование проводили, как обычно, на мышах. Учёные вывели генетически модифицированных животных, у которых активность указанных нейронов можно было отслеживать с помощью светящейся молекулы. Этих мышей заставили питаться едой с высоким содержанием жиров.
Учёные увидели, что всего три дня такой диеты повысили активность нейронов ноцицептина. Затем исследователи удалили эти нейроны у некоторых мышей. После этого животные перестали любить жирную пищу и утратили склонность к перееданию.