Учёные нашли в мозге «зоны страха»

Как оказалось, за этот процесс ответственны гиппокамп и миндалевидное тело. Учёные выяснили это с помощью экспериментов на мышах. В стрессовой ситуации гиппокамп животных реагировал на происходящее и «записывал» всё в память. Миндалевидное тело, в свою очередь, активировало защитную реакцию в виде страха.

Учёные предполагают, что в будущем, если удастся ослабить нейронные связи между гиппокампом и миндалевидным телом, можно будет «стирать» страх из памяти. Таким способом можно будет лечить пациентов с посттравматическим расстройством, вызванным ужасами войны или какой-нибудь крупной катастрофой.