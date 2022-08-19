Учёные нашли в принятии душа пользу для психического здоровья

Сначала учёные набрали 1150 взрослых участников и попросили их просмотреть короткий видеоклип об испуганной женщине, готовящейся к банджи-джампингу. Так называют экстремальный вид развлечений, когда людей привязывают к длинному резиновому канату, на котором они совершают прыжок вниз. Ранее было показано, что видео вызывает беспокойство, напряжение и тревогу у зрителей. Затем участникам случайным образом показали один из трёх роликов-инструкций: как мыть руки; как нарисовать круг; как очистить яйцо. Те, кто смотрел видео с мытьём рук, как правило, впоследствии сообщали о более низком уровне беспокойства по сравнению с теми, кто смотрел два других видео.

После учёные провели ещё один эксперимент. Вместо просмотра роликов участники должны были представлять мысленные образы. После просмотра вызывающего тревогу видео одной группе добровольцев говорили «представьте, что вы тщательно моете руки, лицо, шею и голову водой», другой — «представьте, что вы касаетесь своих рук, лица, шеи и волос», а третьей не говорили ничего воображать.

В соответствии с гипотезой учёные увидели, что уровень тревожности, как правило, был ниже у тех, кто представлял себе мытьё. В своём финальном эксперименте исследователи также нашли физиологические доказательства, подтверждающие их идею. В ходе эксперимента 74 участника выполнили два раунда задания, вызывающего тревогу, при этом регистрировалась их сердечно-сосудистая активность. Части добровольцев при выполнении заданий разрешили пользоваться влажной салфеткой. Оказалось, что очищение себя даже салфеткой приводит к более благоприятному профилю сердечно-сосудистой реактивности.

Исследователи предполагают, что это может быть связано с культурными концепциями очищения, в том числе «духовного». Учёные также отметили, что исследование, как и любое другое, имеет некоторые ограничения. «Хотя мы продемонстрировали это явление в выборках с широким возрастным диапазоном, участники экспериментов взяты только из западных стран. Пока неизвестно, распространится ли это явление на другие культуры», — добавили авторы.